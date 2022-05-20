Парижский регион выделил 1,1 млн евро на восстановление Киевской и Черниговской областей

Французский регион Иль-де-Франс выделил 1,1 млн евро на проекты по поддержке Украины и развитии сотрудничества с Киевской и Черниговской областями, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины во Франции.

В рамках инициативы усилия будут направлены на реализацию проектов в области здравоохранения и медицины, содействие лицам с ограниченными возможностями, обеспечение психологической помощи и сопровождение жертв сексуального насилия, образовательные и художественные инициативы, трудоустройство и помощь малому предпринимательству.