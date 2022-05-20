Глава Еврокомиссии объяснила, от чего зависят сроки вступления Украины в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сроки вступления Украины в ЕС будут зависеть от того, как страна сможет восстановиться после конфликта и провести необходимые реформы. Это занимает несколько лет с момента подачи заявки, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Процедура вступления в ЕС зависит от того, как ведут себя страны-члены союза. Глава ЕК также назвала основные условия, которые должен будет выполнить Киев.

"Хотела бы подчеркнуть, что очень многое зависит от самой Украины. От того, как ей удастся восстановиться после окончания войны, в чем мы будем ей помогать, как она реализует реформы, как избавится от олигархов, как проведет необходимые экономические преобразования" , - отметила председатель ЕК.

Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба упрекнул европейских партнеров в колебании с предоставлением Украине статуса кандидата в ЕС. По его словам, до сих пор нет четкого политического признания того, что Украина является частью Европы.