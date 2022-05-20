Пентагон: Украина достаточно эффективно использует американские гаубицы

В Пентагоне заявили, что украинские военнослужащие достаточно эффективно используют американские гаубицы М777, сообщает Новое время.

Как заявил в ходе брифинга пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, большинство из гаубиц находится на передовой.

"Большинство гаубиц, которые мы прислали… находятся на передовой в разных местах Украины, и украинцы их используют и используют достаточно эффективно" , — отметил он.

По словам представителя Пентагона, артиллерия оказалась критически важным элементом для украинских сил в битве за Донбасс.

Когда стало ясно, что основные боевые действия развернутся на Донбассе, появилось и понимание, что результат боя в значительной степени будет зависеть от артиллерии и дальнего огня, добавил Кирби.