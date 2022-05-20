Луганская ОВА: за сутки в Северодонецке погибли 12 человек

За день 12 человек погибли в Северодонецке, еще один человек – в Горской громаде, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава ОВА Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Отмечается, что штурм Северодонецка успеха не имел - россияне понесли потери в личном составе и отступили.

В Луганской области в общей сложности более 60 разрушенных домов. В частности, в Лисичанске обстрелами повреждено 12 домов, в Новодружеске – 14, в Привиле – 17.

"Разрушаются и выгорают дома. Кое-где целыми улицами, как в Нирково - пять жилищных хозяйств подряд. В Золотом - шесть, в Врубовке - три, еще три - в Рубежном. Невозможно посчитать повреждения в Тошковке, где продолжаются боевые действия".

Напомним: россияне наступают в районах Лисичанска и Северодонецка.