ОВА: на Днепропетровщине войска РФ дважды обстреляли Великую Костромку

В Днепропетровской области в ночь на 20 мая российские войска снова обстреляли Великую Костромку, сообщает Укринформ.

Об этом сообщает в Телеграмме начальник Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Ночь в большинстве районов была спокойной. В Криворожском снова тревожно. Оккупанты дважды обстреляли Большую Костромку", - говорится в сообщении.

По словам Резниченко, люди не пострадали, в нескольких домах выбиты стекла.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук уточнил, что огонь по Великой Костромке войска России вели из минометов и ствольной артиллерии.

Как сообщалось, 19 мая вражеские войска обстреляли жилые кварталы села Большая Костромка в Днепропетровской области. Разрушены более 20 домов, перебит газопровод и электроснабжение. Ранены двое мирных жителей.