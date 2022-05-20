Офис генпрокурора: с начала войны в Украине погибли 232 ребенка

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 232 ребенка. При этом от рук российских оккупантов пострадали по меньшей мере 427 детей, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.

"По состоянию на утро 20 мая 2022 более 659 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальным данным ювенальных прокуроров 232 ребенка погибли и более 427 ранены", - говорится в сообщении.

Больше всего от российской вооруженной агрессии пострадало детей в:

Донецкой области - 145,

Киевской - 116,

Харьковской - 100,

Черниговской - 68,

Херсонской - 48,

Луганской - 47,

Николаевской - 44,

Запорожской - 28,

Сумской - 17,

Киеве - 16,

Житомирской - 15.

Напомним, накануне оккупанты обстреляли Лиман, село Дробышево и село Яровая Лиманской ОТГ Донецкой области. В результате погибли семь человек, включая несовершеннолетнюю девушку.