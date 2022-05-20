ISW: россияне изменили тактику на Донбассе – захватывают конкретные села

Россияне начали действовать в масштабе роты, а не на уровне БТГ, сосредоточившись на захвате конкретных сел на Донбассе. Об этом, ссылаясь на﻿ американский Институт изучения войны и чиновников США, сообщает Украинская правда.

Неназванный представитель министерства обороны США отметил также, что российские силы по-прежнему сталкиваются с проблемами в координации связи между командирами и синхронизации артиллерийского огня при поддержке наземных атак.

Российские войска безуспешно пытались возобновить наступление юго-западнее Изюма и 19 мая не продвинулись на Славянском и Лиманском направлениях. Россияне активизировали усилия по продвижению к северу и западу от Попасной в рамках подготовки к битве за Северодонецк.

Также сообщается, что российские силы безуспешно пытались прорвать украинскую оборону к западу и востоку от Авдеевки и вели мощный обстрел в этом районе.