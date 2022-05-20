Американская IT-компания сократила треть украинских специалистов

Американская IT-компания brightfin сократила 30% сотрудников в Украине из-за войны. Клиенты требовали не давать доступ украинским сотрудникам из-за ситуации в безопасности, сообщает Новое время.

Американский провайдер программного обеспечения по управлению финансами brightfin сократил 30% специалистов в Украине.

По данным источников речь идет об увольнении 50 специалистов. Также факт увольнения 30% работников изданию подтвердил директор по маркетингу brightfin Кит Дженсен.

Как отмечают собеседники издания, украинский менеджмент не предупредили об увольнениях.

"Мой непосредственный менеджер не знал. В команде вообще нормальные отношения были, и мы оба в шоке" , — рассказал собеседник издания.

По словам трех специалистов brightfin из Украины, 18 мая они потеряли доступ к рабочим инструментам, в частности, к учетным записям в программах Microsoft и Teamwork.

Одной из собеседниц издания сначала отключили рабочие аккаунты, а позже в тот же день сообщили, что это ее последний рабочий день в компании.

По словам сотрудников компании, мотивацией к сокращению штата стало то, что «война в Украине еще продолжается». Клиенты brightfin якобы не хотят предоставлять доступ украинским сотрудникам из-за ситуации в безопасности.

В самой компании заявили, что уволить украинских сотрудников пришлось из-за требования клиентов привлечь ресурсы за пределами Украины.

"В условиях отсутствия прогнозируемой даты по поводу конца вторжения, мы просто не могли позволить себе сохранить 100% украинской команды и одновременно нанять дополнительных сотрудников в других странах. Украина и дальше будет оставаться стратегическим центром для brightfin, и мы гордимся 140 украинскими сотрудниками, которые остаются в нашей команде" , — заявили в компании.

В brightfin заявили, что выплатили уволенным сотрудникам выходное пособие и добавили, что не планируют дальнейших увольнений.