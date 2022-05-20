Британская разведка: войскам РФ сдались до 1700 защитников "Азовстали"

Согласно оценкам британской разведки, на сегодня российским войскам сдались до 1700 защитников "Азовстали" в Мариуполе. Сколько еще бойцов остается на территории завода, неизвестно, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Twitter Министерства обороны Великобритании.

"Вероятно, до 1700 украинских военных с мариупольского металлургического завода "Азовсталь" сдались. Неизвестное количество украинских сил остается на заводе", - говорится в сообщении.

Отметим, операция по спасению раненых бойцов продолжается с 16 мая. В рамках договоренностей защитников Мариуполя вывозят на оккупированные территории с оказанием медицинской помощи. В дальнейшем планируется их освобождение в рамках обмена пленными.

Напомним, ранее аналитики американского Института изучения войны сообщили, что Россия согласилась на эвакуацию защитников "Азовстали", чтобы как можно быстрее объявить о полном контроле над Мариуполем.

Украинская сторона подтвердила выход с "Азовстали" порядка 260 бойцов, которые нуждались в медицинской помощи. Подробной информации о процессе нет, официальный Киев объясняет это тем, что переговорный процесс с противником продолжается, и разглашение данных может стоить жизни защитникам Мариуполя.