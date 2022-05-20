В Генштабе обновили данные о потерях российских войск в Украине

В Генеральном штабе ВСУ обновили данные о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Потери противника с 24 февраля по 20 мая ориентировочно составили:

личного состава – около 28 700 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1263 (+9) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3090 (+27) ед,

артиллерийских систем – 596 (+1) ед,

РСЗО - 200 (+1) ед,

средств ПВО – 93 (+0) ед,

самолетов – 204 (+1) ед,

вертолетов – 168 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 460 (+5),

крылатых ракет – 103 (+0),

кораблей/катеров - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2162 (+5) ед,

специальной техники – 43 (+0).

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Бахмутском направлении.

Данные уточняются.