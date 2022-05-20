В Генштабе обновили данные о потерях российских войск в Украине
В Генеральном штабе ВСУ обновили данные о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.
Потери противника с 24 февраля по 20 мая ориентировочно составили:
- личного состава – около 28 700 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1263 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3090 (+27) ед,
- артиллерийских систем – 596 (+1) ед,
- РСЗО - 200 (+1) ед,
- средств ПВО – 93 (+0) ед,
- самолетов – 204 (+1) ед,
- вертолетов – 168 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 460 (+5),
- крылатых ракет – 103 (+0),
- кораблей/катеров - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2162 (+5) ед,
- специальной техники – 43 (+0).
Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Бахмутском направлении.
Данные уточняются.