В Генштабе обновили данные о потерях российских войск в Украине

В Генштабе обновили данные о потерях российских войск в Украине
Фото: Facebook

В Генеральном штабе ВСУ обновили данные о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Потери противника с 24 февраля по 20 мая ориентировочно составили:

  • личного состава – около 28 700 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1263 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3090 (+27) ед,
  • артиллерийских систем – 596 (+1) ед,
  • РСЗО - 200 (+1) ед,
  • средств ПВО – 93 (+0) ед,
  • самолетов – 204 (+1) ед,
  • вертолетов – 168 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 460 (+5),
  • крылатых ракет – 103 (+0),
  • кораблей/катеров - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2162 (+5) ед,
  • специальной техники – 43 (+0).

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Бахмутском направлении.

Данные уточняются.

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