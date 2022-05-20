Politico: Шольц отклонил призыв Европарламента ввести санкции против Шредера

Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил требование Европарламента ввести санкции против Герхарда Шредера за его отказ уйти с руководящих должностей в российских энергетических компаниях.﻿ Об этом, со ссылкой на Politico, сообщает Украинская правда.

Шольц сказал, что решение немецкого парламента на этой неделе лишить Шредера его оплачиваемого налогоплательщиками офиса в Берлине было "последовательным" и "правильным" и "поэтому будет реализовано".

Но Шольц подчеркнул, что в отношении бывшего канцлера не должно быть дальнейшего наказания.

"Я не думаю, что в данный момент что-то еще необходимо. Но было бы лучше, если бы Герхард Шредер ушел со своих постов" , — сказал Шольц.

Шредер является членом совета директоров российской государственной нефтяной компании "Роснефть", а в феврале его также выдвинули в совет директоров российской энергетической компании "Газпром".

Вскоре после начала войны в Украине сотрудники офиса Шредера в Берлине уволились в знак протеста против его отказа уйти с этих должностей. Хотя экс-канцлер теперь может лишиться офиса, он по-прежнему получает ежемесячную выплату в размере 8300 евро.

Напомним, 19 мая Европейский парламент призвал ЕС ввести санкции против Шредера и бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая с прошлого года входит в наблюдательный совет "Роснефти".