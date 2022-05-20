Пять важных видов страхования во время войны

Во время войны для украинцев возникают постоянные угрозы безопасности. Однако в Нацбанке отмечают, что есть и другие угрозы, отошедшие на второй план, но защита от которых поможет людям в такой период, сообщает Сегодня.

Вероятность того, что можно повредить авто, получить травмы и т.д. все еще есть, поэтому пресслужба НБУ назвала 5 основных видов страховых услуг, актуальных сегодня.

Страхование обезопасит от неподъемных расходов

Один из основных видов страхования – обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, или "автогражданка". Она есть двух видов: действующая на территории Украины, и действующая за границей и носит название "Зеленая карта". Такой документ в случае ДТП покрывает ущерб, нанесенный третьим лицам владельцем полиса.

Еще один важный вид – страхование КАСКО. Оно покрывает ущерб от повреждения транспортных средств, уничтожения в результате ДТП, стихийных явлений, пожара и других рисков, а также угона.

Страхование есть и для лиц, выезжающих за границу. Оно поможет украинцам защититься от непредсказуемых расходов в случае внезапного заболевания или несчастного случая в другой стране.

Также есть добровольное медицинское страхование. В этом случае страховая компания организует предоставление медицинских услуг и оплатит их стоимость, если у застрахованного лица возникнут проблемы со здоровьем.

Пятый вид защиты во время войны – страхование движимого и недвижимого имущества. Это покроет ущерб в случае потери или повреждения этого имущества в результате пожара, природных явлений, кражи и других рисков.

В Нацбанке добавляют, что, несмотря на трудности, связанные с ведением бизнеса в условиях военного положения, рынок страхования в Украине стабильно работает, и у людей есть возможность обратиться и получить услуги страховых компаний.