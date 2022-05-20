Разведка Британии: РФ после захвата Мариуполя бросит силы на Донбасс

Российская Федерация после окончательного захвата Мариуполя перебросит силы в наступление на Донбассе. Если это будет сделано без надлежащей подготовки, то продолжится истощение российских войск, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Twitter Министерства обороны Великобритании.

"Как только Россия захватит Мариуполь, вполне вероятно, что они перебросят свои силы для усиления операций на Донбассе", - говорится в сообщении.

Разведка полагает, что украинское сопротивление в Мариуполе привело к тому, что российские войска в этом районе должны быть серьезно переоснащены для эффективной передислокации. И это может быть довольно длительным процессом.

"Однако российское командование находится под давлением необходимости достижения оперативных целей. Это означает, что Россия, вероятно, быстро перераспределит свои силы без надлежащей подготовки, что чревато дальнейшим истощением сил", - говорится в сообщении.

Напомним, российские войска ежедневно пытаются прорвать позиции Вооруженных сил Украины, пока наступление удается сдержать. С начала полномасштабного вторжения противнику удалось занять почти всю Луганскую область, кроме Северодонецка, Лисичанска и ряда более мелких населенных пунктов. В Донецкой области оккупанты заняли южную часть региона.

Украинские военные эксперты полагают, что Россия решила сосредоточиться на захвате Луганской области.