Полсотни пострадавших от войны украинцев отправились на лечение в Германию

Полсотни украинцев, которые пострадали от войны, отправились из Львова на лечение и реабилитацию в Германию, сообщает Укринформ.

Среди них – медсестра из Лисичанска Оксана Баландина, которая потеряла ноги, подорвавшись на мине, и вышла замуж в больничной палате, сообщает в Фейсбуке пресс-служба Первого медобъединения Львова.

«Полсотни украинцев, пострадавших от войны, утром отправились на лечение и реабилитацию в Германию. Среди них медсестра из Лисичанска Оксана Баландина. Она потеряла ноги, наступив на мину, но не утратила жажды жизни. Женщина вышла замуж прямо в больничной палате, а их с мужем первый свадебный танец растрогал весь мир», - говорится в сообщении.

Как отмечают в медучреждении, такие эвакуации за границу происходят еженедельно благодаря работе Министерства здравоохранения Украины. Эта стала самой массовой с начала войны.

Как сообщалось, с начала развязанной россией полномасштабной войны более двух тысяч пациентов с востока и юга Украины прибыли в Первое медобъединение Львова медицинскими эвакуационными поездами.

Еженедельно происходит эвакуация людей с тяжелыми ранениями, которых доставляют именно такими поездами. Благодаря работе таких эвакуационных поездов, пациенты могут получить квалифицированную медицинскую помощь в учреждениях, отдаленных от прифронтовой зоны. В пути их сопровождают «Врачи без границ» (Médecins Sans Frontières).