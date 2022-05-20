ОВА: оккупанты обстреляли Харьков из "Градов"
За прошедшие сутки российские оккупанты из реактивных систем залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град" обстреляли Киевский, Салтовский и Алексевский районы Харькова.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Он отметил, что ночью по области в Дергачах снаряд попал в частный дом. В с. Малая Даниловка от удара оккупантов загорелся гараж и авто. Около 5 часов утра горели 7 гаражей зооветеринарной академии. По предварительным данным, пострадавших нет.
Также утром в результате обстрелов получили ранения 3 человека в пгт. Шевченково.
"На Харьковском направлении враг основные усилия сосредоточил на удержании занятых рубежей. Пытается проводить контратаки, но безуспешно. Ведет воздушную разведку с применением БпЛА. Продолжались боевые действия в районе населенных пунктов Тернова и Веселое, вражеские обстрелы зафиксировали вблизи Русских Тишков", - сообщил Синев.