ОВА: оккупанты обстреляли Харьков из "Градов"

За прошедшие сутки российские оккупанты из реактивных систем залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град" обстреляли Киевский, Салтовский и Алексевский районы Харькова.

Об этом сообщил﻿ глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что ночью по области в Дергачах снаряд попал в частный дом. В с. Малая Даниловка от удара оккупантов загорелся гараж и авто. Около 5 часов утра горели 7 гаражей зооветеринарной академии. По предварительным данным, пострадавших нет.

Также утром в результате обстрелов получили ранения 3 человека в пгт. Шевченково.