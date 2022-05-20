Блинкен: РФ в 1990-е годы сама отказалась от вступления в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что в 1990-е годы Россия отклонила предложение вступить в НАТО, сообщает Новое время.

В ходе интервью с Блинкеном телеведущий Стивен Колбер вспомнил слова папы римского Франциска, который допустил, что расширение НАТО до границ России способствовало началу войны в Украине.

Блинкен в ответ заявил, что у НАТО нет агрессивных намерений по отношению к России.

"НАТО — это оборонительный альянс, страны собираются вместе, чтобы убедиться, что если на одну из них нападут, все остальные придут и защитят ее. Вот в чем его суть. У него нет агрессивных намерений против России. Он никогда не нападал на Россию, он не будет нападать на Россию. Он не собирается нападать на Россию" , — подчеркнул госсекретарь.

В ответ журналист в шутку предложил принять Россию в НАТО. Блинкен ответил:

"Знаете, что? В 1990-е годы об этом действительно говорили. Русские решили, что это не то, чем они хотят заниматься".