Дуда: лучшее завершение войны – возвращение территорий Украины

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает лучшим завершением войны РФ против Украины победу Украины с полным восстановлением ее территориальной целостности. Об этом, ссылаясь на польские СМИ, сообщает Европейская правда.

Президента Польши спросили, как, по его мнению, закончится война РФ против Украины.

"Я хотел бы, чтобы она закончилась тем, что Украина вернет все свои территории в пределах международно признанных границ. Это очень важно для меня, безопасности Польши и для будущего, потому что в политическом значении это означало бы победу Украины в войне", – заявил Анджей Дуда.

Он добавил, что Польша очень надеется на этот положительный сценарий, потому что он был бы наиболее справедливым, и будет оказывать Украине всю возможную поддержку.

Президент Польши сказал также, что считает маловероятным нападение России на какую-либо страну НАТО.