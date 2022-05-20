Мэр: в Энергодаре спасатели вышли на протест

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области спасатели вышли на акцию протеста против похищения военными РФ своего руководителя Виталия Трояна.

Об этом сообщает мэр города Дмитрий Орлов.

"В Энергодаре пожарная часть вышла на протест рашистам, похитившим начальника части Виталия Трояна" , - написал он.

Он добавил, что оккупанты применили силовые методы к спасателям.