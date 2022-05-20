NYT: решающая победа Украины с возвращением всех территорий пока нереалистична

Решающая военная победа Украины над Россией, когда Украина вернет себе всю территорию, захваченную Россией с 2014 года, не является реальной целью - ведение войны Россией было "удивительно небрежно", но она остается слишком сильной, а президент Владимир Путин вложил слишком много личного престижа, чтобы отступить.﻿﻿ Об этом, ссылаясь на мнение редакции The New York Times, сообщает Украинская правда.

Отмечается, что Россия, "какой бы потрепанной и неумелой она ни была", по-прежнему способна нанести Украине бесчисленные разрушения и до сих пор является "ядерной сверхдержавой с обиженным, непостоянным деспотом (Владимиром Путиным – ред.), который не проявляет склонности к урегулированию путем переговоров" . Как пишет издание, "Украина и Россия теперь кажутся дальше друг от друга, чем когда-либо в течение почти трехмесячной войны".

NYT пишет, что Штаты и НАТО продемонстрировали, что поддержат украинскую борьбу, и как бы ни закончились бои, США и их союзники должны быть готовы помочь Украине отстроиться.

Штаты и НАТО уже глубоко вовлечены в военную и экономическую ситуацию, а нереалистичные ожидания могли еще больше вовлечь их в дорогую и затяжную войну. Поскольку война продолжается, президент США Джо Байден также должен дать понять президенту Владимиру Зеленскому, что существует предел того, как сильно Штаты и НАТО будут противостоять России, а также какие есть ограничения по оружию, деньгам и политической поддержке, которую они могут оказать. Уточняется, что для США все равно не в интересах полностью погрузиться в войну с Россией.

Издание отмечает, что важно, чтобы решения украинского правительства основывались на реалистической оценке его средств и того, сколько еще разрушений может испытать Украина.