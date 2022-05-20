Посол: Шольц не хочет поставлять Украине тяжелое вооружение

Несмотря на решение правительства Германии поставлять тяжелое вооружение для Украины, складывается впечатление, что канцлер Олаф Шольц не хочет этого делать. Со стороны это выглядит, как затягивание времени.﻿ Об этом, со ссылкой на интервью посла в Германии Андрея Мельника для RND, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.

По его словам, на встрече министров обороны стран НАТО на базе в Рамштайне было принято решение передать Украине 50 зенитных самоходных установок типа "Гепард". Но до сих пор их не предоставили из-за нехватки боеприпасов.

"У нас складывается впечатление, что канцлер не хочет этого делать. Самоходных гаубиц передано всего семь, но ни "Гепардов", ни "Леопардов", ни "Мардеров". Все они уже выведены из эксплуатации и могут быть переданы нам военной промышленностью без ущерба для обороноспособности Германии" , – отметил Мельник.

Он также отметил, что также заблокирована передача танков Т-72 из Словении, поскольку Берлин не дает адекватной замены. И подчеркнул, что это выглядит, как затягивание времени.

"Создается впечатление ожидания прекращения огня. Тогда давление со стороны Германии исчезнет и отпадет необходимость в смелых решениях. Это вероломная логика, которая подводит людей" , – добавил посол.

Ранее немецкая оппозиция обвинила правительство Шольца в умышленной задержке поставок оружия Украине.

А министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что Берлин передаст тяжелую артиллерию, как только украинские военные завершат соответствующее обучение.