WP: Украина может получить ЗРК Patriot в рамках пакета помощи США

В рамках нового пакета помощи от США на 40 миллиардов долларов, который накануне одобрил Конгресс, Украина может получить зенитные ракетные комплексы Patriot и дальнобойную артиллерию, сообщает Новое время.

Об этом говорится в статье The Washington Post.

Принятый законопроект предусматривает, что размер военной помощи Украине составит 20 миллиардов долларов.

Документ также включает более восьми миллиардов долларов в виде общей экономической поддержки Украины, почти пять миллиардов долларов для решения потенциальной нехватки продовольствия и более миллиарда долларов для совокупной поддержки беженцев.

19 мая, Сенат США проголосовал за пакет помощи Украине в размере 40 млрд долларов, ранее его одобрила Палата представителей. Теперь документ должен подписать президент Джо Байден.

Это крупнейший пакет помощи другой стране, который Конгресс принимал за последние два десятилетия.