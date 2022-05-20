Посол оценил, когда Украина сможет вступить в НАТО

Украина может присоединиться к Североатлантическому Альянсу. Это может произойти не в разгар войны, но сразу по ее окончанию.﻿ Об этом, со ссылкой на посла Украины в Германии Андрея Мельника в интервью RND, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Путин ломает зубы на востоке Украины и не достигает должного прогресса. И эта война также показывает, что НАТО является и остается единственным якорем безопасности в Европе и всем мире", – сказал Мельник.

Поэтому, считает он, логично, что процесс расширения НАТО продолжается, и что Украина также присоединится к Альянсу.

"И я думаю, что это может произойти быстрее, чем думают некоторые люди. Не сейчас, в разгар войны, но, возможно, сразу после" , – отметил Мельник.

Недавно посол Украины в Германии также заявлял, что вступление Украины в НАТО может снизить риски ядерной войны.

Ранее сообщалось, что Украина может вступить в НАТО без Плана действий по членству (ПДЧ), поскольку это не является обязательной процедурой.