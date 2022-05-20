Мультитест вместо ВНО: сегодня начинается регистрация абитуриентов

Сегодня, 20 мая начинается регистрация абитуриентов для участия в Национальном мультипредметному тесте, который в этом году заменяет ВНО. Она продлится до 7 июня, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире телемарафона.

"До 7 июня включительно будет продолжаться этап подтверждения участия в тесте. Те, кто не сможет зарегистрироваться с 20 мая по 7 июня, не смогут принять участия в основной сессии, то с 21 июня по 7 июля будет регистрация на дополнительные сессии", - рассказал Шкарлет.

Напомним, в этом году из-за войны России против Украины вступительная кампания в вузы будет проводиться не через внешнее независимое оценивание (ВНО), а Национальный мультипредметный тест. График сдачи ранее публиковали в МОН.

Отметим, что мультитест выпускники будут сдавать в Киеве и еще 20 областях.