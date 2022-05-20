Германия: G7 планируют мобилизировать для Украины более 19 млрд долларов

Министр финансов Германии заявил, что страны Большой Семерки на встрече в четверг договорились выделить Украине помощь около 19 млрд долларов, или более 18 млрд евро, сообщает Экономическая правда.

Об этом министр финансов страны Кристиан Линднер рассказал в интервью Bloomberg.

"Мы должны гарантировать способность Украины защищаться, поэтому мы собираем средства для обеспечения ликвидности украинского правительства" , – рассказал Линднер.

"Похоже, мы сможем собрать более 18 миллиардов [евро], чтобы поддержать Украину в этот решающий исторический момент".

По словам министра, средства включают 7,5 млрд. долларов от США, а также 9 млрд. евро от Евросоюза. Он добавил, что "правительство Украины не должно беспокоиться о финансировании их государственных нужд" в ближайшие месяцы.

Линднер подчеркнул, что поддержка G7 очень хороший сигнал, ведь Украина "не только защищает себя, а защищает наши ценности".

"Мы готовы наблюдать за ситуацией, но я считаю, что сейчас мы сделали очень важный прогресс в гарантировании ликвидности Украины" , – резюмирует он.

Напоминаем:

В четверг Reuters со ссылкой на проект коммюнике по итогам встречи стран G7 и международных финансовых институтов сообщал, что стороны мобилизовали для Украины 18,4 млрд долларов финансирования. Этих средств будет достаточно для обеспечения Украины ликвидностью на три ближайших месяца с учетом ежемесячных потребностей в 5 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что значительная часть этих средств будет предоставлена в форме грантов, то есть безвозвратной помощи. В состоянии войны Украина не может самостоятельно обеспечить необходимые средства в бюджет из-за существенного падения налоговых и неналоговых поступлений.