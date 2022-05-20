Сухомлин: Украина укрепляет границу с Беларусью в Житомирской области

Участок украинско-белорусской границы будут укреплять вдоль всей линии Житомирской области. Чтобы второй попытки врага прорваться на наши земли больше не было, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом заявил мэр Житомира Сергей Сухомлин во время видеообращения.

"Мы объезжали позиции наших батальонов территориальной обороны, которые располагаются на границе с Беларусью... Они уже неплохо окопались на границе, и мы понимаем, что второй попытки у врага не будет. Не будет возможности зайти в Украину так, как они зашли 24-го (февраля - ред.). С 1 мая мы начали строить по всей линии и бетонные блоки" , - рассказал Сухомлин.

По его словам, к укреплению госграницы в пределах Житомирской области будут привлечены также коммунальные предприятия и за всеми городами области закрепят участки, которые они будут обустраивать.

"Мы построим нормальную линию обороны, чтобы защитники были защищены бетоном и остальными, и для того, чтобы попыток зайти из Беларуси в белорусской армии вместе с русским не было" , - отметил Сухомлин.

Напомним, что Житомирскую область освободили от российских оккупантов 4 апреля.