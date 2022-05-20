НПУ: житель Бучанского района работал на оккупантов

Полицейские разоблачили злоумышленника, во время оккупации российскими войсками Бучанского района Киевской области сотрудничал с врагом. Об этом сообщила Нацполиция.

Установлено, что во время пребывания войск РФ в Бучанском районе житель села Лубянка предоставлял войскам РФ информацию о местах жительства военнослужащих, участвовавших в АТО и других лиц, которые имели огнестрельное оружие и могли сопротивляться врагу.

В частности, он предоставил захватчикам информацию об одном из участников АТО, после чего он был подвергнут пыткам.

Кроме того, известно, что подозреваемый, зная местность Бучанского района, показывал российским армейцам в лесополосах позиции для выгодного расположения их военной техники с целью совершения обстрелов территории Украины и мест дислоцирования ВСУ.

В ходе проведения обысков по месту жительства задержанного полицейские изъяли форменную одежду, радиоэлектронные средства связи, карты Киевской области с отметками местности и другие вещественные доказательства.

В дальнейшем предатель был завербован российскими оккупантами и в целях продолжения своей преступной деятельности в пользу врага пытался попасть на службу в ВСУ.

По результатам проведения следственных действий указанному лицу уведомлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена) и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.