ГПСУ: враг обстрелял Черниговщину и Сумщину

Враг продолжает обстрелы приграничья Черниговской и Сумской областей, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Сегодня в 4:00 утра пограничники Черниговского отряда зафиксировали обстрел с территории России в районе украинского пункта пропуска "Сеньковка". Враг произвел около 8 выстрелов из миномета 120 мм калибра" , - говорится в сообщении.

Также ночью фиксировались одиночные неприцельные выстрелы, вероятно из миномета, по территории Украины в пределах Семеновского района Черниговской и Шосткинского района Сумской областей.

Пострадавших в результате обстрелов нет.

Данные уточняются.