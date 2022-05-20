МВД: на Киевщине выявлено 13 потерпевших от сексуальных преступлений РФ

МВД: на Киевщине выявлено 13 потерпевших от сексуальных преступлений РФ
Фото: МВД Украины

За месяц работы в Киевской области специальная полицейская мобильная группа обнаружила 13 потерпевших от сексуальных преступлений, совершенных оккупантами. Об этом, ссылаясь на заместителя министра внутренних дел Украины Екатерину Павличенко, сообщает пресс-служба МВД.

Указано, что за этот период:

  • проработан 21 населенный пункт;
  • опрошено около 340 человек;
  • выявлено 13 потерпевших от сексуальных преступлений;
  • начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по фактам совершения изнасилований российскими оккупантами.
"С 10 мая такая группа работает в Сумской области. Дальше будем расширяться на другие деоккупированные области", – отметила Павличенко.

Подчеркивается, что специалисты в составе группы имеют опыт работы с пострадавшими от насилия, а также работы с детьми. Полицейские и психологи общаются с местными жителями, а также информируют и разъясняют, куда следует обратиться за помощью.

В целом по документированию и расследованию сексуальных преступлений полиция работает в двух направлениях: проверяет всю информацию онлайн и обрабатывает находящиеся под оккупацией населенные пункты, объясняют в МВД.

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