МВД: на Киевщине выявлено 13 потерпевших от сексуальных преступлений РФ

За месяц работы в Киевской области специальная полицейская мобильная группа обнаружила 13 потерпевших от сексуальных преступлений, совершенных оккупантами. Об этом, ссылаясь на заместителя министра внутренних дел Украины Екатерину Павличенко, сообщает пресс-служба МВД.

Указано, что за этот период:

проработан 21 населенный пункт;

опрошено около 340 человек;

выявлено 13 потерпевших от сексуальных преступлений;

начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по фактам совершения изнасилований российскими оккупантами.

"С 10 мая такая группа работает в Сумской области. Дальше будем расширяться на другие деоккупированные области", – отметила Павличенко.



Подчеркивается, что специалисты в составе группы имеют опыт работы с пострадавшими от насилия, а также работы с детьми. Полицейские и психологи общаются с местными жителями, а также информируют и разъясняют, куда следует обратиться за помощью.

В целом по документированию и расследованию сексуальных преступлений полиция работает в двух направлениях: проверяет всю информацию онлайн и обрабатывает находящиеся под оккупацией населенные пункты, объясняют в МВД.