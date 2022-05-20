Облсовет: в Херсонской области оккупанты заблокировали гумкоридоры

В Херсонской области российские оккупанты заблокировали гуманитарные коридоры, не давая возможность обеспечивать людей лекарствами и продуктами первой необходимости. ﻿Об этом написал заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский, сообщает Новое время.

"Организационная некомпетенция и преступные действия орков и их прислужников в Херсонской области, загоняют Херсонщину во все более глубокий гуманитарный кризис" , — написал он.

Чиновник добавил, что в гуманитарных штабах Одесской и Николаевской области с первых недель войны были тонны грузов для Херсонской области.