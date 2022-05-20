Облсовет: в Херсонской области оккупанты заблокировали гумкоридоры
В Херсонской области российские оккупанты заблокировали гуманитарные коридоры, не давая возможность обеспечивать людей лекарствами и продуктами первой необходимости. Об этом написал заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский, сообщает Новое время.
"Организационная некомпетенция и преступные действия орков и их прислужников в Херсонской области, загоняют Херсонщину во все более глубокий гуманитарный кризис", — написал он.
Чиновник добавил, что в гуманитарных штабах Одесской и Николаевской области с первых недель войны были тонны грузов для Херсонской области.
"При этом поставки „гуманитарки“ в исполнении оккупантов носили и носят больше медийный характер. Зачем им напрягаться в масштабах населения области, когда для съёмки сюжета хватит нескольких фур?" — написал он.