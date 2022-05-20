Гайдай: Рубежное разделило судьбу Мариуполя
Когда-то промышленный город Рубежное в Луганской области сейчас разрушен до основания. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай на своем официальном Телеграм-канале.
По его словам, уцелевших построек в городе нет, многие дома восстановить уже невозможно, а во дворах находятся кладбища.
"До войны здесь проживало более 60 тысяч жителей, работали на заводах, в бюджетной сфере, в развитом малом предпринимательстве", – рассказал Гайдай.
Он также сообщил, что на сегодняшний день жители города разделились на три категории: те, что эвакуировался в безопасные города Украины или заграницу; те, кого депортировали в Россию или на оккупированные территории; те, что до сих пор в заложниках у кадыровцев и живут в подвалах города.
"Разграбленные выжженные кирпичные коробки – это теперь наше Рубежное. Мы будем строить его почти с нуля. Победим. Сомнений нет. Накажем за смерти наших людей и разрушение наших городов. Все будет Украина. Рубежане, будьте уверены – отстроимся!" – заверил глава ОВА.