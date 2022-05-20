Вступительная кампания-2022: украинцы смогут сдать тест за границей

Украинцы, вынужденно выехавшие из страны из-за войны, смогут сдать национальный мультипредметный тест (НМТ) за границей и поступить в вуз. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Приказ, утверждающий список заграничных пунктов для проведения НМТ, был подписан вчера.

"Сейчас подтверждены договоренности со многими европейскими коллегами и партнерами, а следовательно, украинцы, вынужденно покинувшие свою Родину из-за войны, смогут сдать тестирование и поступить в желаемые заведения высшего образования Украины" , - сообщил Шкарлет.

Запланировано, что временные экзаменационные центры создадут в 39 городах таких стран: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Молдова, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия и Швеция.