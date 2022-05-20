Глава НБУ назвал три условия для возвращения к свободному курсу

Национальный банк Украины планирует вернуться к свободному обменному курсу доллара, после того как будут выполняться три экономических предпосылки, в частности – стабилизация экспорта, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко.

Он напомнил, что возвращение к рыночному курсообразованию закреплено решением НБУ в основных принципах политики на время военного положения.

В то же время такой возврат возможен только при наступлении ряда предпосылок: восстановление устойчивого предложения иностранной валюты на рынке, снижение склонности к конвертации сбережений в иностранную валюту и ослабление мотивов вывода капитала.

В НБУ понимают недостатки фиксации курса доллара, поэтому подчеркивают, что вернутся к рыночному курсу. По словам Шевченко, сейчас политика фиксированного валютного курса имеет больше преимуществ, чем недостатков, поэтому Нацбанк будет и дальше держать официальный курс доллара на уровне 29,25 грн.

"В настоящее время, в условиях военных действий и высокого уровня неопределенности, именно фиксация обменного курса позволяет сдержать инфляционные процессы (из-за удешевления критического импорта), контролировать ожидания, а также защитить сбережения и доходы граждан и бизнеса от стремительного обесценения" , — объясняет глава﻿ НБУ.

По словам Шевченко, главными условиями для перехода от фиксированного курса доллара являются:

стабилизация экспортных поступлений;

снижение неопределенности, связанной с военными действиями;

более активна работа финансового рынка, чтобы НБУ снова мог влиять на инфляцию из-за ключевой ставки.

Вместе с этим, в Нацбанке не объяснили, когда именно могут наступить эти условия:

"Переход к плавающему курсу будет определяться появлением соответствующих предпосылок, а не привязан к какой-либо конкретной дате".

Напомним:

Национальный банк 24 февраля приостановил работу валютного рынка Украины, кроме продажи валюты и зафиксировал курс на уровне официального на тот день – 29,2549 грн за доллар.