Российские хакеры атаковали сайты итальянских министерств – ANSA
Российские хакеры атаковали итальянские государственные порталы, сообщает Новое время.
Об этом говорится в сообщении итальянского агентства ANSA.
В полиции заявили, что работают над тем, чтобы защитить сайты от нападения.
Российская хакерская группа Killnet взяла на себя ответственность за атаку.
Среди атакованных сайтов — сайты судебного органа самоуправления, Высшего совета магистратов, Таможенного агентства, а также МИД, министерства образования и культурного наследия.
Killnet начал DDOS-атаку после того, как указал в Telegram список целей — всего их около 50, включая министерства, компании, наблюдательные органы, СМИ и судебные органы, сообщили источники издания.