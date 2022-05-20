Российские хакеры атаковали сайты итальянских министерств – ANSA

Российские хакеры атаковали итальянские государственные порталы, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении итальянского агентства ANSA.

В полиции заявили, что работают над тем, чтобы защитить сайты от нападения.

Российская хакерская группа Killnet взяла на себя ответственность за атаку.

Среди атакованных сайтов — сайты судебного органа самоуправления, Высшего совета магистратов, Таможенного агентства, а также МИД, министерства образования и культурного наследия.

Killnet начал DDOS-атаку после того, как указал в Telegram список целей — всего их около 50, включая министерства, компании, наблюдательные органы, СМИ и судебные органы, сообщили источники издания.