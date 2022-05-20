Командир полка "Азов" записал видеообращение

Высшее военное руководство дало приказ о прекращении обороны Мариуполя и сохранении жизни и здоровья военнослужащих гарнизона. Об этом в видеообращении сообщил командир полка "Азов" Денис Прокопенко.

"Несмотря на тяжелые бои, круговую оборону и отсутствие поставок мы постоянно подчеркивали три важнейших для нас условия, а именно: гражданские, раненые и погибшие. Гражданских удалось эвакуировать, тяжелораненые получили необходимую помощь и их удалось эвакуировать с дальнейшим обменом и доставкой на территорию, которая подконтрольна Украине. По поводу погибших героев. Процесс продолжается, и надеюсь, что в ближайшее время родные и вся Украина смогут с почестями похоронить своих воинов" , - обратился Прокопенко.