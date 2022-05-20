Доллар в обменниках пополз вверх: в Нацбанке объяснили причины

Стоимость американской валюты в небанковских обменниках за последнюю неделю выросла на 2-3 грн. В Национальном банке Украины связывают это с введенными валютными ограничениями и намерены повлиять на этот курс, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

За последнюю неделю курс доллара в небанковских обменниках существенно вырос. Если 13 мая цена доллара там колебалась в пределах 34,2–34,5 грн, то по состоянию на 19 мая доллар подорожал до 36,5–37,5 грн (по данным платформы minfin.com).

В Национальном банке известно о резком скачке курса на наличном рынке. Такую курсовую динамику там связывают с ограничениями на валютном рынке, введенными после 24 февраля.

"В частности, конвертация средств с гривневых счетов в банковской системе в наличную валюту был запрет в Украине и существенно ограничен за рубежом. Вследствие этого на наличном сегменте валютного рынка преобладающий дефицит валюты приводит к ослаблению курса гривны", — пояснил глава НБУ.

По его словам, спрос на наличном рынке (который и формирует цену доллара в обменниках) формируется преимущественно для спекулятивных заработков населения, для финансирования серого импорта, а также для перевода сбережений в иностранную валюту.

В то же время, НБУ намерен ослабить тренд на девальвацию гривны в небанковских обменниках, в частности с помощью снятия ряда ограничений на торговлю валютой банками.

"Для снижения амплитуды этих курсовых колебаний Национальный банк намерен в ближайшее время снять ограничения на курс продажи наличной валюты банками. Это будет способствовать увеличению ликвидности наличного сегмента валютного рынка и стабилизации ситуации на нем", - заявил Шевченко.

Отметим, что действия Нацбанка будут ориентированы исключительно на наличный валютный рынок. В то же время, официальный курс доллара НБУ пока оставляет без изменений на уровне 29,25 грн за доллар.

Вернуться в плавающий валютный курс НБУ планирует после выполнения ряда предпосылок. В частности, стабилизация экспортных поступлений, снижение неопределенности, связанной с войной, а также оживление финансового рынка.

Напоминаем:

24 февраля Национальный банк зафиксировал курс гривны на уровне 29,25 грн за доллар и ограничил снятие наличных денег на уровне 100 тысяч гривен в день. Курс евро – 31,68 гривны.

С 14 апреля НБУ разрешил банкам продавать наличную валюту населению, однако с рядом ограничений. В частности, банк может производить продажу наличной валюты в пределах разницы между общим объемом покупки и объемом продажи им наличной валюты. Такая разница будет рассчитываться с 13 апреля 2022 года.

Также НБУ ограничил курс продажи валюты в не более чем на 10% выше или ниже официального курса НБУ (который зафиксирован с 24 февраля), а курс покупки наличной валюты не должен быть ниже официального.

В то же время, отмечает НБУ, что безналичная продажа валюты банками физическим лицам и дальше запрещена, кроме отдельных исключений. Для недопущения неконтролируемого выведения капитала за границу Национальный банк запретил банкам досрочно погашать кредиты, полученные ими от нерезидентов.