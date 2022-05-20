"Газпром" с субботы останавливает поставки газа в Финляндию

Российский Газпром сообщил финской Gasum о прекращении поставок газа с 7:00 субботы, 21 мая – ранее компания отказалась платить за голубое топливо рублями по требованию Кремля, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщается на сайте компании.

"Импорт природного газа из России по контракту на поставку Gasum будет прекращен в субботу, 21 мая в 07.00" , - пишет компания.

Соответствующее сообщение от "дочки" Газпрома, "Газпром экспорта", компания получила днем в пятницу.

"Начиная с завтрашнего дня [21 мая] и в предстоящем летнем сезоне, Gasum будет поставлять природный газ своим потребителям из других источников через трубопровод Balticconnector [соединяющий Финляндию и Эстонию]" , – заявили в компании.

Генеральный директор Gasum Мика Вильянен заявил, что "очень досадно", что поставки по контракту прекращаются, но компания была готова к такому сценарию и при условии, что не будет сбоев в газотранспортной сети, сможет обеспечить всех потребителей газом в ближайшие месяцы.

Ранее компания отказалась платить за российский газ рублями, чем отвергла новый кремлевский механизм.

Таким образом, Финляндия присоединилась к Польше и Болгарии, поставки газа которым Россия выключила еще в апреле по той же причине – неоплате в рублях.

Напоминаем:

Финских политиков предупредили о том, что Россия может прекратить поставки газа в пятницу, 13 мая.

Финская государственная энергетическая компания Gasum решила подать в суд на российскую компанию "Газпром экспорт" по требованию платить за газ в рублях.