Генсек СЕ: зверства в Украине подтверждают, что РФ правильно исключили

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич сказала, что поддержка Украины является абсолютным приоритетом.﻿ Об этом она заявила, открывая первую министерскую сессию Совета Европы, продолжающуюся без России, сообщает Европейская правда.

"На прошлой неделе я была в Киеве на День Европы, чтобы наглядно показать, где настоящее и будущее Украины. Я собственными глазами видела разрушения и страдания, вызванные жестокой агрессией России, которая, к сожалению, продолжается до сих пор. Я никогда не забуду Бородянку и Ирпень" , – сказала Пейчинович-Бурич.

Она добавила, что зверства России и ее армии в Украине подтверждают, что решение об исключении России из Совета Европы было верным.

"Поддержка Украины является абсолютным приоритетом. Именно поэтому мы поддерживаем Генеральную прокуратуру Украины в расследовании грубых нарушений прав человека. Именно поэтому мы вместе с украинскими властями решили пересмотреть наш План действий в свете реальной ситуации на местах" , – добавила генсек.

Она отметила, что Совет Европы вскоре снова откроет свой офис в Киеве.