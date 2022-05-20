ВОЗ созывает экстренное совещание из-за вспышки оспы обезьян
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) собирает группу экспертов на экстренное совещание. Они обсудят вспышку оспы обезьян в мире. Об этом, со ссылкой на The Telegraph, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
Отмечается, что основными темами разговора будут способы распространения вируса и ситуация с вакцинацией.
Данное заболевание распространено в странах Центральной и Западной Африки. Оно передается при тесном контакте с инфицированными грызунами.
Однако, в начале мая первые случаи оспы обезьян были зафиксированы в нескольких странах Европы и Северной Америки. В частности, в Великобритании, Испании, Португалии, Италии, Швеции, Франции, США и Канаде.
Симптомами заболевания являются лихорадка, головная боль и боль в мышцах, а также сыпь, которая начинается на лице и распространяется на все тело. Уровень смертности от оспы обезьян колеблется от 4 до 22%.
Первый случай заражения обезьяньей оспой зафиксировали в Германии.