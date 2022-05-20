Мэр Малина: РФ выпустила по Житомирщине три крылатых ракеты

Войска РФ нанесли ракетный удар по городу Малин в Житомирской области, в результате чего поврежден объект инфраструктуры и почти 100 домов. Об этом в видеообращении рассказал Малинский городской голова Александр Ситайло, сообщает Укринформ.

"По территории нашей общины Российской Федерацией в очередной раз был нанесен ракетный удар. Поврежден объект инфраструктуры и около 100 домов. Слава Богу, жертв среди гражданского населения нет, но есть трое раненых" , - отметил Ситайло.

По его словам, на месте происшествия работают спасатели и следственно-оперативная группа. В течение дня возобновят электроснабжение в пострадавшем микрорайоне.

Начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко в эфире национального телемарафона рассказал, что Малин был обстрелян тремя российскими крылатыми ракетами.

"В 8:20 прозвучала воздушная тревога и 8:40 мы почувствовали так называемую "спецоперацию" России в Малине. Было три "прилета" крылатых ракет в Малин, там повреждена железнодорожная инфраструктура" , - отметил Бунечко.

Бунечко добавил, что в течение трех недель российские войска не обстреливали область. С начала войны они нанесли ущерб инфраструктуре Житомирщины на 2,5 млрд грн.