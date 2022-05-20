Бывший канцлер Германии Шредер ушел из "Роснефти"

Бывший канцлер Германии Шредер ушел из "Роснефти"

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер покинул пост главы совета директоров российской государственной компании "Роснефть", сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Шредер заявил "о невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании". Он руководил советом директоров "Роснефти" с 2007 года.

Также совет директоров по той же причине покинул Маттиас Варниг - управляющий директор компании Nord Stream AG, оператор газопровода "Северный поток - 2".

Шредера в феврале также выдвинули в совет директоров российской энергетической компании "Газпром".

Как известно, 19 мая Европарламент призвал ЕС ввести санкции против Шредера и бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, который с прошлого года входит в наблюдательный совет "Роснефти".

Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил требование санкций Шредера, но на этой неделе немецкий парламент на этой неделе лишил Шредера его офиса в Берлине, оплачиваемого налогоплательщиками.

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