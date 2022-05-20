ОГП: двум экс-помощникам судей сообщено о подозрении в госизмене

Двум экс-помощникам судей в Луганской области сообщено о подозрении в госизмене и коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемые, являясь помощниками судей райсуда в Луганской области, добровольно начали сотрудничать с представителями оккупационной администрации РФ - "ЛНР".