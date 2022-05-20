ОГП: двум экс-помощникам судей сообщено о подозрении в госизмене

ОГП: двум экс-помощникам судей сообщено о подозрении в госизмене
Фото: Думская

Двум экс-помощникам судей в Луганской области сообщено о подозрении в госизмене и коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемые, являясь помощниками судей райсуда в Луганской области, добровольно начали сотрудничать с представителями оккупационной администрации РФ - "ЛНР".

"Они предоставили помощь в образовании и организации работы так называемой "прокуратуры Беловодского района ЛНР". А в дальнейшем заняли должности прокуроров в этом незаконно созданном органе", - говорится в сообщении.

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