ОГП: двум экс-помощникам судей сообщено о подозрении в госизмене
Двум экс-помощникам судей в Луганской области сообщено о подозрении в госизмене и коллаборационной деятельности.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По данным следствия, подозреваемые, являясь помощниками судей райсуда в Луганской области, добровольно начали сотрудничать с представителями оккупационной администрации РФ - "ЛНР".
"Они предоставили помощь в образовании и организации работы так называемой "прокуратуры Беловодского района ЛНР". А в дальнейшем заняли должности прокуроров в этом незаконно созданном органе", - говорится в сообщении.