Делегация РФ: Киев должен дать сигнал для возобновления переговоров

Член российской делегации в переговорах с Украиной Леонид Слуцкий не исключил возобновление переговоров, но утверждает, что это зависит от Киева. Об этом, со ссылкой на главу фракции ЛДПР в Госдуме и члена переговорной группы с Украиной Леонида Слуцкого и российские СМИ, сообщает Украинская правда.

"Сейчас у нас низкий профиль на переговорном процессе. Не исключаю, что здравый смысл восторжествует, и переговорный процесс возобновится. Это сегодня зависит от тех, кто участвует в переговорах со стороны Киева", – сказал Слуцкий.

Он также добавил, что украинская сторона соглашалась на определенные "здравые условия" , а потом по ходу переговоров "отходила назад" .

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтверждал, что переговоры с Россией стоят на паузе по ряду причин: РФ не хочет терять репутацию, признавать свою неправоту и просчеты, сбавлять требования.