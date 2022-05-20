"Укрзализныця" соеденит новым поездом Сумы, Чернигов и Ивано-Франковск

Сумы и Чернигов с Ивано-Франковском "Укрзализныця" в конце мая соединит новый двухгрупповой поезд, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал УЗ.

Новый двухгрупповой поезд соединит Сумы и Чернигов с Ивано-Франковском. Также жители деоккупированного Севера смогут доехать до Хмельницкого, Тернополя и Львова.

"Поезд 259/260 - 258/257 Сумы, Чернигов – Ивано-Франковск будет отправляться из Сум по нечетным числам с 25 мая в 18:05, из Чернигова поезд будет отправляться с 27 мая в 20:25 и прибывать в Ивано-Франковск в 13:23" , – говорится в сообщении.

В свою очередь из Ивано-Франковска поезд будет отбывать по парным числам. Первый рейс – 26 мая в 15.57. Он будет прибывать в Чернигов на следующий день в 10:25, в Сумы – в 12:26.