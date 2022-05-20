Советник мэра: оккупанты планируют открыть в Мариуполе четыре школы
Оккупанты устроили "организационно-методическое" собрание учителей, которых принуждают к сотрудничеству в образовательном процессе. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, в течение мая оккупанты собираются запустить 4 школы по одной в каждом районе города.
"Глобального выбора педагогам уже не оставляют, прямо и косвенно угрожают "негативными" последствиями от фильтрационных лагерей до ограничения "гуманитарной" помощи", - говорится в сообщении.
С сентября система образования в Мариуполе полностью переходит на российские стандарты и российские программы.
"В рамках "адаптации" мариупольцев в школах к переходу на российские программы в школах будут преподавать всего три предмета – русский язык/литература, история России и математика. Важное замечание – математика не для повышения уровня, а также процесс уничтожения украинского языка. Оказалось, что мариупольские дети не понимают математические термины на русском, поэтому именно для адаптации в обучении будут преподавать математику", - написал он.