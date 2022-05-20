Советник мэра: оккупанты планируют открыть в Мариуполе четыре школы

Оккупанты устроили "организационно-методическое" собрание учителей, которых принуждают к сотрудничеству в образовательном процессе. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, в течение мая оккупанты собираются запустить 4 школы по одной в каждом районе города.

"Глобального выбора педагогам уже не оставляют, прямо и косвенно угрожают "негативными" последствиями от фильтрационных лагерей до ограничения "гуманитарной" помощи" , - говорится в сообщении.

С сентября система образования в Мариуполе полностью переходит на российские стандарты и российские программы.