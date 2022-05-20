ГУР: экономика РФ под влиянием санкций продолжает стабильно разрушаться

Под влиянием международных санкций экономика страны-захватчика продолжает стабильно разрушаться, сообщает Укринформ.

Об этом сообщает в Телеграме Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Бравурные заявления руководства кремля о финансовом росте России, улучшении благосостояния россиян и "все идет по плану" противоречат прогнозам их же министерства экономики. Чиновники оценили спад экономики до конца 2022 года на уровне 8,8 процента", - проинформировали в Минобороны.

Как уточняется, по наиболее оптимистичным для страны-захватчика сценариям добыча нефти снизится на 9,3%, газа на 5,5%, также на 20% сократится экспорт нефтепродуктов и на 10% - экспорт газа.

Со своей стороны Bank of New York сообщил владельцам российских евробондов, что из-за санкций Евросоюза отказывается выполнять функции доверительного управляющего этими бумагами.

"Deutsche Bank закончил работать с рядом больших российских банков, закрыв им корреспондентские счета. Такие действия могут вызвать проблемы при переводах россиянами средств за границу. Ранее похожее решение приняла группа Raiffeisen. Французская группа Societe Generale завершила сделку по продаже Росбанка и всех своих российских активов", - говорится в сообщении.

Также в ГУР МОУ проинформировали, что после введения санкций резко сократилось поступление в РФ китайских технологий: поставка ноутбуков из Китая в Россию в марте упала по сравнению с февралем на 40%; импорт смартфонов сократился на 2/3; импорт телекоммуникационного сетевого оборудования снизился на 98%.

"Военное вторжение в Украину не прошло бесследно и для малого бизнеса России. В марте и апреле в россии зарегистрировано более 60 тысяч дел о банкротстве", - заявили в разведке.

Как сообщалось, в ГУР МОУ проинформировали, что перехваченные разговоры захватчиков с родными свидетельствуют, что только 12% россиян осуждают войну в Украине.