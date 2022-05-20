G7 договорились выделить Украине пакет финпомощи на $20 млрд
Страны Большой семерки приняли решение о выделении Украине 19,8 млрд долларов. Об этом говорится в заявлении по итогам министерской встречи G7 в немецком городе Кенигсвинтер, сообщает Корреспондент.
"В 2022 году мы мобилизовали 19,8 млрд долларов для бюджетной поддержки, в том числе 9,5 млрд долларов в виде недавних обязательств, чтобы помочь Украине сократить дефицит финансирования и продолжать обеспечивать предоставление основных услуг украинскому народу", - говорится в заявлении.
Министры приветствовали текущую работу G7 и международных финансовых институтов по дальнейшему существенному финансированию Украины, в частности, включая предложение Еврокомиссии о дополнительной макрофинансовой помощи в размере до 9 миллиардов евро.
Также отмечается о дополнительной плановой поддержке украинских госпредприятий и частного сектора через Европейский банк реконструкции и развития и Международную финансовую корпорацию в размере 3,4 миллиарда долларов.
"Мы продолжим поддерживать Украину на протяжении всей этой войны и после нее и готовы сделать больше по мере необходимости", - говорится в заявлении G7.