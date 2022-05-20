G7 договорились выделить Украине пакет финпомощи на $20 млрд

Страны Большой семерки приняли решение о выделении Украине 19,8 млрд долларов. Об этом говорится в заявлении по итогам министерской встречи G7 в немецком городе Кенигсвинтер, сообщает Корреспондент.

"В 2022 году мы мобилизовали 19,8 млрд долларов для бюджетной поддержки, в том числе 9,5 млрд долларов в виде недавних обязательств, чтобы помочь Украине сократить дефицит финансирования и продолжать обеспечивать предоставление основных услуг украинскому народу" , - говорится в заявлении.

Министры приветствовали текущую работу G7 и международных финансовых институтов по дальнейшему существенному финансированию Украины, в частности, включая предложение Еврокомиссии о дополнительной макрофинансовой помощи в размере до 9 миллиардов евро.

Также отмечается о дополнительной плановой поддержке украинских госпредприятий и частного сектора через Европейский банк реконструкции и развития и Международную финансовую корпорацию в размере 3,4 миллиарда долларов.