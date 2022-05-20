Украина начала изучать мирный план от Италии

Украина сейчас изучает предложения Италии по поводу прекращения российско-украинской войны. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, сообщает Зеркало недели.

«Украина высоко ценит поддержку Италии в рамках Европейского Союза и на двустороннем уровне. Итальянская сторона действительно поделилась своим видением путей прекращения войны России против Украины. Соответствующие предложения в настоящее время изучаются» , – рассказал Николенко изданию «Интерфакс-Украина».

Он также отметил что Министерство иностранных дел Украины приветствует любые международные усилия, с помощью которых можно будет установить мир на украинской земле и в Европе в целом.

«В то же время любое политическое решение должно основываться на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах» , – подчеркнул Николенко.

Накануне Италия передала так называемый план мира Организации Объединенных Наций.

Отмечается, что план мира от Италии состоит из четырех этапов. Документ подготовило Министерство иностранных дел Италии с участием правительственного дворца Киджи. План включает не только прекращение огня в Украине, но и сотрудничество с международными партнерами, в частности, ЕС, G7 и ООН.