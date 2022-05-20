Глава ГУР назвал необходимое оружие для наступления

Украина будет воевать, пока с ее территории не будут изгнаны все российские войска. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов.

"Я не знаю никаких границ, кроме границ 1991 года" , - сказал он в интервью изданию The Wall Street Journal, имея в виду год восстановления независимости Украины.

По его словам, для ускорения контрнаступления Украине срочно необходимы ракетные комплексы средней и большой дальности, крупнокалиберная артиллерия и ударная авиация.