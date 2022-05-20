Глава ГУР назвал необходимое оружие для наступления
Украина будет воевать, пока с ее территории не будут изгнаны все российские войска. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов.
"Я не знаю никаких границ, кроме границ 1991 года", - сказал он в интервью изданию The Wall Street Journal, имея в виду год восстановления независимости Украины.
По его словам, для ускорения контрнаступления Украине срочно необходимы ракетные комплексы средней и большой дальности, крупнокалиберная артиллерия и ударная авиация.
"Мы ведем войну на своей территории. Если кто-то считает, что у нас должны быть ограничения по использованию некоторых видов вооружения, я хотел бы напомнить, что Россия здесь использует абсолютно все виды вооружения, которые есть у нее, от крылатых ракет, которые запускают с подлодок, до стратегических бомбардировщиков. Здесь применен весь спектр российского оружия, кроме ядерного", – заметил Буданов.