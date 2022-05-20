"Медиазона" насчитала 2622 погибших военных РФ в Украине

В войне против Украины погибли не менее 2 622 российских военных. Такие данные в пятницу, 20 мая, опубликовало российское издание Медиазона, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что это преимущественно те погибшие военные РФ, которых удается похоронить в России.

По данным издания, чаще других гибнут солдаты из национальных республик - в лидерах Дагестан и Бурятия. В последней погибших хоронят едва ли не каждый день.

В большинстве случаев сообщения о гибели солдат приходят из бедных регионов, где средняя зарплата ниже медианной по России. Жителей Москвы и Петербурга, где суммарно живет больше 12% населения России, практически нет в таких сводках.

Среди 2 622 сообщений о погибших в 491 случае речь шла о гибели офицера. Четверть погибших офицеров - это майоры, подполковники, полковники и выше по званию.

Самые большие потери понесли ВДВ - не менее 509 десантников.