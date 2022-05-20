Минобороны: боевые действия обостряются

Ситуация в районах проведения боевых действий остается напряженной и имеет признаки обострения, в частности, захватчики пытаются окружить украинских военных в районе Лисичанска и Северодонецка.﻿ Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина рассказал спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, сообщает Укринформ.

По его словам, российские оккупационные войска оказывают интенсивное огневое воздейстие вдоль всей линии столкновения и пытаются бить артиллерией вглубь обороны украинских войск, в частности, в Донецком операционном районе и на Славянском направлении. Противник сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей, ведет разведку, осуществляет инженерное обустройство позиций, пытается пополнять запасы вооружения, техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов, улучшить свое тактическое положение на отдельных направлениях.

Мотузяник подчеркнул, что на Донецком направлении украинские войска отражают атаки российских военных, продолжаются интенсивные бои на Лиманском, Северодонецком и Бахмутском направлениях.

"Основная цель российских оккупантов - окружить наши войска в районе Лисичанска и Северодонецка" , - отметил спикер МОУ.

По его словам, на Славянском направлении ВСУ отражают наступление российской армии. Противник постоянно перегруппирует войска и накапливает материально-технические ресурсы. Враг ведет артиллерийский огонь вблизи линии столкновения к югу и юго-западу от Изюма. С целью уточнения положения украинских войск противник вел воздушную разведку с применением двух БПЛА "Орлан-10".

"На Бахмутском направлении украинские защитники сдерживают наступление российской группировки, которая при поддержке артиллерии пытается расширить участок вклинивания и завладеть новыми рубежами в районе Попасной. На Кураховском направлении наши войска дают отпор противнику, который при поддержке артиллерии и авиации пытается наступать в направлении 10 км южнее Марьинки" , - добавил Мотузяник.

По его словам, на Харьковском направлении ВСУ противодействуют подразделениям Западного и Центрального военных округов РФ, береговым войскам Балтийского флота. Противник пытается удержать захваченные рубежи и ведет огонь из артиллерийских систем. В частности, захватчики произвели обстрел в районе Дементеевки, что в 27 км к северу от Харькова.

На Южнобугском и Таврийском направлениях, по словам Мотузяника, действуют российские оккупационные войска из состава 8 и 49 армии, 22 армейского корпуса Южного военного округа и Воздушно-десантных войск. Основные усилия захватчики сосредоточили на удержании занятых рубежей, ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и логистическом обеспечении войск.

На Криворожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений, российская армия ведет артиллерийский огонь в сторону позиций украинских войск и пытается оборудовать вторую линию обороны.

Представитель МОУ отметил, что на Северском направлении с целью уточнения позиций артиллерии, маршрутов выдвижения и положения подразделений ВСУ захватчики вели воздушную разведку в Черниговской и Сумской областях. Существует возможность продолжения ракетных ударов и артиллерийских обстрелов приграничных районов Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Определенные подразделения ВС беларуси численностью до семи батальонов продолжают усиливать участок белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза нанесения с территории беларуси ракетных и авиационных ударов по объектам в Украине, отметил Мотузяник.

По его словам, корабли Черноморского флота в акваториях Черного и Азовского морей изолируют район боевых действий, ведут разведку и оказывают огневую поддержку своим войскам на приморском направлении. По данным разведки, на 20 мая в готовности к применению в акватории Черного моря находятся два корабля с суммарным залпом до 16 крылатых ракет типа "Калибр". Также корабельные группировки противника в Черном и Азовском морях продолжают блокировать гражданское судоходство.

"Украинские войска ведут оборонительную операцию, нанося противнику ощутимые потери в живой силе и технике" , - подчеркнул спикер МОУ.

Он также отметил, что агрессор определяет новые рубежи для запуска ракет по территории Украины. По данным разведки, российские экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 отрабатывают условные пуски ракет из воздушного пространства северной части временно оккупированной территории Крыма.